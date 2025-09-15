Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Platzverweis nach Angriff auf Security-Mitarbeiter in Gaststätte (14.09.2025)

Rottweil (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einer Gaststätte in der Hochmaiengasse zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein stark alkoholisierter Mann einen Security-Mitarbeiter angegriffen hat.

Gegen 03:00 Uhr war ein 46-Jähriger durch aufdringliches Verhalten gegenüber Gästen und provozierende Streitgespräche aufgefallen und von der Security aus der Gaststätte begleitet worden. Nachdem er sich dort weiter aggressiv zeigte, durfte er in Begleitung eines Mitarbeiters noch seine Jacke holen. Im Eingangsbereich schlug er dem Security-Mitarbeiter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Gemeinsam mit weiteren Kollegen konnte der Mann zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert werden.

Die Beamten erteilten dem 46-Jährigen einen Platzverweis für das gesamte Stadtfestgelände. Er verhielt sich auch gegenüber der Polizei unkooperativ, verließ die Örtlichkeit schließlich jedoch in Begleitung seiner Bekannten.

