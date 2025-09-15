PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil
Lkr. Rottweil) - 37-Jähriger in Gewahrsam genommen (13.09.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Samstagabend hat die Polizei in der Straße "Hochwiesle" einen 37 Jahre alten Mann in Gewahrsam genommen.

Gegen 20:45 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich ein Mann mehrfach auf die Straße legte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich in einer hilflosen Lage befand, suchten Beamte den Bereich ab. Der Mann konnte schließlich in der Straße "Hochwiesle" angetroffen werden, zeigte sich stark alkoholisiert und provozierend.

Trotz mehrfacher Aufforderung sich zu beruhigen ging er aggressiv auf die Beamten zu. Nachdem er sich auch im weiteren Verlauf nicht beruhigte und weiterhin provozierte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam, um weitere Störungen zu verhindern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

