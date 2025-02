Polizeipräsidium Ulm

In den vergangenen Tagen streifte ein Unbekannter in Biberach einen Audi und flüchtete.

Der Audi parkte zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Montag, 7 Uhr in der Ehinger Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr an dem geparkten Auto vorbei und streifte es auf der gesamten Länge der Fahrerseite. Die wurde zerkratzt und eingedellt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Ermittler fanden an der Unfallstelle zurückgelassene Teile des Verursacherfahrzeugs. Dabei soll es sich um einen Ford handeln. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und Fahrer nimmt die Polizei Biberach unter Tel. 07351/447-0 entgegen. Der Sachschaden am Audi wird auf 6.000 Euro geschätzt.

