POL-UL: (BC) Eberhardzell/B30 - Verbotenerweise abgebogen und mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Am Samstag erlitten mehrere Personen bei einem Unfall auf der B30 bei Oberessendorf teils schwere Verletzungen

Der 29-Jährige war kurz nach 10 Uhr mit seinem BMW von Biberach in Richtung Ravensburg unterwegs. Auf Höhe eines Autohandels, im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve, bog der Fahrer des BMW nach links in den Tannweg ab. Das tat er trotz durchgezogener Mittellinie. Dabei kam ihm eine 27-Jährige mit ihrem Mazda entgegen. Die Frau war in Richtung Biberach unterwegs und konnte nicht mehr bremsen. Die Autos stießen zusammen. Dabei zogen sich die Fahrenden sowie auch die zwei 27 und 56 Jahre alten Mitfahrer im BMW teils schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war mit mehreren Krankenwagen vor Ort und brachte die Verletzten in umliegende Kliniken. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Gegen 11 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr farbereiten Autos. Auf den 29-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

