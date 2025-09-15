Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Autofahrer widersetzt sich Polizeikontrolle - Freundin greift ein (15.09.2025)

Rottweil (ots)

In den frühen Morgenstunden hat sich am Montag ein 25-jähriger Autofahrer in der Schramberger Straße einer Verkehrskontrolle widersetzt und Widerstand geleistet.

Gegen 04:20 Uhr führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle an einem Mercedes-Benz der GLA-Klasse durch. Dabei bemerkten die Beamten starken Marihuanageruch aus dem Auto und von dem Fahrer selbst. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann unkooperativ, betrat mehrfach die Fahrbahn und missachtete die Aufforderungen, sich in den sicheren Bereich zu begeben. Als die Polizisten ihn daraufhin von der Fahrbahn schoben, flüchtete der 25-Jährige, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung festgehalten werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand, die Beamten blieben unverletzt.

Noch während des Einsatzes erschien eine 20-jährige Freundin des Mannes vor Ort und versuchte, ihn zu befreien. Die Polizisten konnten die Situation beenden und die Frau vom Geschehen trennen.

Der 25-Jährige kam zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Ihm untersagten die Beamten die Weiterfahrt für 48 Stunden und stellten den Autoschlüssel sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell