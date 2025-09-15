Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Unbekannter fährt gegen Garagentor (13.09.2025 - 14.09.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, ist ein Unbekannter mit einem Auto gegen ein Garagentor an Straße "Belchenweg" gefahren. Vermutlich stieß der Unfallflüchtige beim Rangieren gegen das Tor und beschädigte es. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 1.000 Euro. Anschließend verschwand der Autofahrer von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Hinweise zu ihm, nimmt das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell