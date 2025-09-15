POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht beim Krebsgraben (12.09.2025)
VS-Villingen (ots)
Zu einer Unfallflucht ist es am Freitag, zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr, auf dem Parkplatz einer Supermarktkette an der Straße "Am Krebsgraben" gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen schwarzen Porsche an dessen Heck. Im Anschluss verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Schaden zu regulieren. Hinweise bitte an das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010).
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell