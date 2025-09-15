Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht beim Krebsgraben (12.09.2025)

VS-Villingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitag, zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr, auf dem Parkplatz einer Supermarktkette an der Straße "Am Krebsgraben" gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen schwarzen Porsche an dessen Heck. Im Anschluss verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Schaden zu regulieren. Hinweise bitte an das Polizeirevier Villingen (07721 / 6010).

