Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Auseinandersetzung in Gaststätte - 34-Jähriger verletzt (13.09.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es in einer Gaststätte in der Königstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 34 Jahre alter Mann verletzt worden ist.

Gegen 01:30 Uhr geriet der 34-Jährige mit einer größeren Personengruppe in Streit. In der Folge schlugen mehrere Beteiligte auf den Mann ein und warfen Gegenstände in seine Richtung. Die Gruppe flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der 34-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Königstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

