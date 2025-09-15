Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Sachbeschädigung in Kirche (13.09.2025)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein Betrunkener hat am Samstag, gegen 15 Uhr, in der Kirche St. Nikolaus mehrere liturgische Gegenstände beschädigt. Der 28-Jährige randalierte aus unbekanntem Grund im Inneren der Kirche. Die Polizei konnte ihn bei deren Eintreffen von seinem Tun abbringen. Sie stellten bei dem jungen Mann einen Alkoholwert von circa 3,5 Promille fest. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik überstellt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell