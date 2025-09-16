Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim

Lkr. Tuttlingen) - Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Bundesstraße 523 (15.09.2025)

Talheim (ots)

Am Montagabend hat sich auf der Bundesstraße 523 bei Talheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Menschen schwere und eine weitere Person leichte Verletzungen davongetragen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer gegen 19:50 Uhr von der K5919 auf die B523 ein. Der Wagen beschleunigte kurz vor der Einmündung stark, woraufhin der Wagen ins Schleudern geriet und zunächst gegen die linke, anschließend gegen die rechte Schutzplanke prallte. Ein in Richtung Tuningen fahrender Hyundai Kona kollidierte daraufhin mit der Beifahrerseite des BMW M3.

Der 22 Jahre alte Beifahrer des BMW musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er sowie die 56-jährige Fahrerin des Hyundai erlitten schwere Verletzungen. Der BMW-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Alle Beteiligten kamen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser.

An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 120.000 Euro. Neben mehreren Streifenwagen waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell