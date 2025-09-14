Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rotlichtsünder kollidiert mit betrunkener Fahrzeugführerin

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mittelstraße Ecke Brückenstraße mit zwei Pkw. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Brückenstraße, missachtete das Rotlicht an der Einmündung zur Mittelstraße und kollidierte mit einem dort fahrenden Opel. In Folge des Unfalls wurde der Opel gedreht und prallte gegen einen Strommasten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 29-jährigen Fahrerin des Opels Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Außerdem konnte ermittelt werden, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde die 29-Jährige zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt verbracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Rotlichtverstoßes, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

