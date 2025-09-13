PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer fährt mit 1,72 Promille über rote Ampel

Mannheim (ots)

Ein 33-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Freitagabend gegen 20:40 Uhr die Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Waldhofstraße. Dabei überholte er auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, überfuhr eine rote Ampel und setzte seine Fahrt anschließend auf der eigenen Spur fort.

Eine hinter ihm fahrende Streifenwagenbesatzung konnte den gesamten Vorfall beobachten und den Audi daraufhin direkt einer Kontrolle unterziehen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Fahrer zeigte sich zunächst unkooperativ und versuchte mehrfach, die Kontrollörtlichkeit zu verlassen.

Der 33-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Rotlichtverstoßes ermittelt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Adelina Ali
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 07:36

    POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Radfahrer mit 1,78 Promille gestoppt

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:37 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen 31-jährigen Radfahrer in der Eppelheimer Straße in Fahrtrichtung Eppelheim. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, als er ihnen an der Kreuzung zum Storchenweg in starken Schlangenlinien auf dem Radweg entgegenkam und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren