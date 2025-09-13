Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer fährt mit 1,72 Promille über rote Ampel

Mannheim (ots)

Ein 33-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Freitagabend gegen 20:40 Uhr die Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Waldhofstraße. Dabei überholte er auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, überfuhr eine rote Ampel und setzte seine Fahrt anschließend auf der eigenen Spur fort.

Eine hinter ihm fahrende Streifenwagenbesatzung konnte den gesamten Vorfall beobachten und den Audi daraufhin direkt einer Kontrolle unterziehen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Fahrer zeigte sich zunächst unkooperativ und versuchte mehrfach, die Kontrollörtlichkeit zu verlassen.

Der 33-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Rotlichtverstoßes ermittelt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

