POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Radfahrer mit 1,78 Promille gestoppt

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:37 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen 31-jährigen Radfahrer in der Eppelheimer Straße in Fahrtrichtung Eppelheim.

Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, als er ihnen an der Kreuzung zum Storchenweg in starken Schlangenlinien auf dem Radweg entgegenkam und dabei beinahe zu Boden stürzte. Beim Absteigen vom Fahrrad verlor er erneut das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Zudem stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch sowie eine verwaschene Aussprache fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der 31-Jährige gab darüber hinaus an, vor Fahrtantritt auch einen Joint konsumiert zu haben.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde er auf die Dienststelle gebracht; sein Fahrrad blieb verschlossen an der Kontrollörtlichkeit zurück.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

