Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte sprühen mit Pfefferspray in Linienbus - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr waren drei bislang unbekannte männliche Personen in der Straßenbahnlinie 26 Höhe Bergheimer Straße unterwegs, als sie mit Pfefferspray hantierten und dieses im Innenraum der Bahn versprühten. Hierbei wurden zwei unbeteiligte Fahrgäste leicht verletzt, sodass Rettungskräfte alarmiert wurden. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig.

Die drei Personen wurden als arabisch aussehend beschrieben. Eine der männlichen Personen soll circa 170 cm groß gewesen sein und eine Glatze getragen haben. Eine weitere Person soll etwa 175 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein, während die dritte Person auf eine Körpergröße von 180 cm geschätzt wurde. Auch diese soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und zu den Tatverdächtigen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

