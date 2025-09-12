PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher stehlen Champagner - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein Zeuge ging in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf dem Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau an der Sparkassenallee spazieren. Dabei bemerkte er gegen 00:30 Uhr, dass die Eingangstüre zu einem Restaurant im Bereich der U-Halle aufgebrochen worden war. Zwei Männer, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, sprach er auf den mutmaßlichen Einbruch an. Diese behaupteten, dass sie Mitarbeiter des Restaurants seien und nach einem Alarm nun nach dem Rechten schauen wollten. Diese Erklärung überzeugte den Spaziergänger zunächst. Doch kurze Zeit später sah er, dass die angeblichen Mitarbeiter Flaschen mit Alkohol in einer großen Plastikkiste aus dem Inneren des Gastronomiebetriebs heraustrugen. Das kam dem Zeugen zunehmend verdächtig vor, weshalb er schließlich die Polizei verständigte. Mehrere Streifen umstellten das Gebäude und durchsuchte es nach den Tatverdächtigen. Diese hatten aber offensichtlich schon das Weite gesucht. Bei einer weiteren Überprüfung der Örtlichkeit konnte festgestellt werden, dass die Eingangstür eingeschlagen und aufgebrochen worden war. Es fehlten mindestens 8 Kunststoffboxen mit hochwertigen Wein und Champagner sowie mehrere Flaschen Spirituosen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Die beiden Tatverdächtigen sollen im Alter zwischen 25 - 30 Jahren gewesen sein. Einer von ihnen hatte blonde lockige Haare und eine helle Bekleidung. Sein Mittäter trug einen dunklen Kapuzenpulli mit der Kapuze über dem Kopf.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 11:22

    POL-MA: Heidelberg: Unterboden eines Linienbusses durch Poller beschädigt

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr überfuhr ein 47-jähriger Busfahrer im Harbigweg einen elektrisch abgesenkten Poller, welcher aus bislang unbekannter Ursache frühzeitig wieder hochfuhr und dadurch den Unterboden des noch darüber befindlichen Busses beschädigte. Durch die Kollision wurde weder der Fahrer noch im Bus befindliche Fahrgäste ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:14

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Dachgeschosswohnung - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstag in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienanwesens im Stadtteil Schwetzingerstadt ein. Die Unbekannten gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise ins Treppenhaus des Mehrparteienhauses in der Windmühlstraße und begaben sich ins 6. Obergeschoss. Hier brachen sie eine Tür zum Dach auf. So gelangten sie auf die Dachterrasse einer Wohnung und drangen gewaltsam in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren