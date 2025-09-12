PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 24-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Wiesloch erlitt eine 24-jährige Fußgängerin leichte Verletzungen.

Ein 34-jähriger Mann war gegen 7.45 Uhr mit seinem BMW auf der Schwetzinger Straße in Richtung Hoschket-Kreisel unterwegs. In Höhe der Dr.-Martin-Luther-Straße übersah er eine 24-jährige Fußgängerin, die am dortigen Fußgängerüberweg gerade die Fahrbahn in Richtung der Straße In den Binsgärten überquerte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 24-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 34-jährigen BMW-Fahrer.

