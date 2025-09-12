Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Dachgeschosswohnung - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienanwesens im Stadtteil Schwetzingerstadt ein.

Die Unbekannten gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise ins Treppenhaus des Mehrparteienhauses in der Windmühlstraße und begaben sich ins 6. Obergeschoss. Hier brachen sie eine Tür zum Dach auf. So gelangten sie auf die Dachterrasse einer Wohnung und drangen gewaltsam in die Wohnräume ein. Hier durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume und ließen hochwertige Taschen, Schmuck und Jacken mitgehen. Zudem brachen sie einen Tresor aus der Wandverankerung und versuchten vergeblich, diesen zu öffnen. Der Schaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen der Spezialisten für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

