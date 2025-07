Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung durch unbekannte Person - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Northeim (ots)

37154 Northeim, Breite Straße, Sonntag, 20.07.2025. 00:00 Uhr - 01.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am 20.07.2025, zwischen 00:00 und 01:30 Uhr, kam es in der Breiten Straße in Northeim zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen unbekannten Täter. Der unbekannte Mann, welcher mit einer Gruppe von alkoholisierten Personen (3 männlich, 1 weiblich) unterwegs war, verhielt sich verbal aggressiv gegenüber dem 27-jährigen Opfer und schlug ihm im Zuge dessen ins Gesicht, wodurch er zu Boden stürzte. Am Boden hockend wurde der 27-jährige Mann weiter geschlagen und getreten. Anschließend ließ der unbekannte Mann von dem Opfer ab.

Kurze Später trafen die Personen auf dem Marktplatz, nahe des Eiscafés, erneut aufeinander, wo der unbekannte Mann dem 27-jährigen wiederholt ins Gesicht schlug. Der 27-jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung fand im Nachgang eigenverantwortlich statt.

Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- 25-30 Jahre alt - 1,85-1,90m groß - Hagere Statur - Kurze Haare, kein/wenig Bart - Weißes T-Shirt - Jogginghose (weiß oder schwarz) - Sneaker - Schwarze Umhängetasche - z.T. russisch sprachig

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/ oder der unbekannten Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell