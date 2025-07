POL-NOM: Unbekannte Person lässt Pferde frei

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Hullerser Landstraße, Di., 22.07.2025, 15:10 Uhr Einbeck(mho) Am Dienstagnachmittag kam es in Einbeck zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Einbeck in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei schätzte er den Abstand zum Bevorrechtigten, einem 60-jährigen Kradfahrer aus Einbeck falsch ein. Der Kradfahrer musste daher stark abbremsen und ...

