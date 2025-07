POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/ OT Wachenhausen, Montag, 21.07.2025, 13.50 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 35-jähriger Mann kam am Montagmittag auf regennasser Fahrbahn mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Gegen 13.50 Uhr befuhr der Mann mit seinem PKW von Wachenhausen kommend in Richtung Suterode. In einer dortigen Rechtskurve kam der PKW ...

mehr