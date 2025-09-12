POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots) - Eine 78-Jährige Frau wurde am Mittwochmittag in Mannheim von einem falschen Bankmitarbeiter um knapp 13.000 Euro betrogen. Die Frau erhielt gegen 13:15 Uhr einen Anruf eines unbekannten Mannes. Dieser gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Unter dem Vorwand, es habe Unregelmäßigkeiten auf dem Bankkonto gegeben, erlangte er an die Zugangsdaten für das Konto der 78-Jährigen. Der Unbekannte wies sie ...

