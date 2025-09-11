Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unbekannter Sattelzugfahrer wird rabiat - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Ein unbekannter Sattelzugfahrer wurde am Mittwochvormittag auf der A 6 rabiat gegenüber einem weiteren Sattelzugfahrer.

Der Unbekannte war gegen 11 Uhr mit seinem Sattelzug zunächst auf der rechten Fahrspur in Richtung Mannheim unterwegs. Aufgrund einer Stauung von Lastwagen im Baustellenbereich kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf zog er knapp vor dem Sattelzug eines 31-Jährigen auf die linke Spur, sodass der 31-Jährige stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. In der weiteren Folge stoppte der Unbekannte im Stau, blockierte dadurch beide Fahrspuren und stieg aus. Mit einem unbekannten Schlagwerkzeug begab er sich zur Zugmaschine des nachfolgenden 31-Jährigen, brüllte diesen an und schlug auf den Außenspiegel der Sattelzugmaschine ein, wodurch dessen Gehäuse barst. Anschließend lief er zu seinem Fahrzeug zurück und zeigte dem Geschädigten den gestreckten Mittelfinger. Nachdem er wieder eingestiegen war, setzte er seine Fahrt in Richtung Mannheim fort. Der 31-jährige Geschädigte wechselte am Autobahnkreuz Walldorf auf die A 6 in Richtung Karlsruhe, verständigte aber auf dem nächsten Parkplatz die Polizei.

Eine Beschreibung des Unbekannten und seines Fahrzeugs liegt derzeit nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung und Sachbeschädigung dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Sattelzug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

