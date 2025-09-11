Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß in der Fußgängerzone - eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einer Straßenbahn am Mittwochmittag in der Mannheimer Innenstadt wurde eine 54-jährige Frau leicht verletzt.

Ein 39-jähriger Mann war gegen 12.20 Uhr mit einem Transporter in der Straße zwischen den Quadraten O 6 und O 7 von den Kapuzinerplanken in Richtung Planken unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Planken missachtete er den Vorrang einer Straßenbahn, die in Richtung Paradeplatz unterwegs war, und stieß mit ihr zusammen. Dabei stürzte eine 54-jährige Frau in der Straßenbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung begab sie sich selbständig zum Arzt.

An Straßenbahn und Transporter entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell