POL-MA: Mannheim: Junger Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag um 17:50 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Radfahrer den Fahrradweg der Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Rheinau. Zur selben Zeit befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer ebenfalls den Fahrradweg, jedoch verbotswidrig in Fahrtrichtung Lindenhof. An einer Engstelle übersah der Unbekannte den 41-Jährigen, woraufhin es zu einem Zusammenstoß zwischen den Radfahrern kam. Hierbei zog sich der 41-Jährige einen Oberarmbruch und Schnittverletzungen zu. Der junge, unbekannte Radfahrer flüchtete.

Der junge Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

-männlich, ca. 14 Jahre alt, blonde Haare, er fuhr ein Mountainbike

Der 41-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad des Mannes entstand Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise auf den unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Tel.: 0621 / 83397-0 zu melden.

