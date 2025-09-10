PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Frau am Bahnhof - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 05:45 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf eine verletzte Frau auf der Wieslocher Seite des Bahnhofes Wiesloch-Walldorf. Durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch konnte daraufhin eine 44-jährige Frau mit mehreren Verletzungen im Bereich des Gesichts angetroffen werden. Diese Verletzungen wurden durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt.

Da die Ursache der Verletzungen nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unbekannt ist, bittet das Polizeirevier Wiesloch Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu mitteilen können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

