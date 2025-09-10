PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fünf Linienbusse mit Graffiti beschmiert - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte beschmierten in der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr, bis Montag, 10:10 Uhr, gleich fünf in der Bahnhofstraße geparkte Linienbusse mit Graffiti. Durch die Farbschmierereien in Form von Schriftzügen entstand Sachschaden, der auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder Täterinnen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neulußheim, Tel: 06205/31129 (08 Uhr bis 16 Uhr), oder beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.:06205/2860-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

