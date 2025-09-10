Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB6: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 13:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem dunklen Auto am Autobahnkreuz Viernheim von der B38 auf die BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim/Heilbronn auf.

Unmittelbar nach dem Auffahren auf die Autobahn wechselt dieser rücksichtslos über den mittleren auf den linken Fahrstreifen. Zur Vermeidung eines Unfalls musste ein 60-jähriger VW-Fahrer, welcher sich bereits auf dem linken Fahrstreifen befand, eine Gefahrenbremsung durchführen. Aufgrund der regennassen Fahrbahn verlor er hierdurch die Kontrolle über sein Auto, prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und kollidierte schließlich mit dem BMW einer 21-Jährigen, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Beschleunigungsstreifen von der B38 kommend befand. Der vermeintliche Unfallverantwortliche setzte seine Fahrt, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Verletzt wurde im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen niemand. Während der VW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, konnte die BMW-Fahrerin ihre Fahrt fortsetzen. Die Unfallschäden lassen sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro beziffern.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 47093-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell