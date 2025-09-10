Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/L597/L630: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Schwetzingen/L597/L630 (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr bog ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer von Hirschacker kommend auf die Friedrichsfelder Landstraße in Fahrtrichtung Friedrichsfeld ab. Dabei soll sich ein Auto mit schwarz/orangener Lackierung und einem MA-Kennzeichen von hinten zügig genähert haben. Der unbekannte Fahrer soll dabei mehrmals gehupt und den 46-Jährigen mit überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Beim Wiedereinscheren, schnitt er den Mercedes-Fahrer und bremste sein Auto bis zum Stillstand ab, sodass der 46-Jährige ebenfalls stark abbremsen musste. Als beide Fahrzeuge standen, streckte der Unbekannte den Mittelfinger in Richtung des 46-Jährigen und fuhr daraufhin beschleunigt davon.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

