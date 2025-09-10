PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Eine leichtverletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Dienstagnachmittag im Stadtteil Neckarau.

Ein 41-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem VW auf der Neckarauer Straße stadtauswärts unterwegs. An der Ampel in Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße missachtete er das Rotlicht und stieß mit dem Opel einer 52-jährigen Frau und dem Mercedes einer 70-Jährigen zusammen, die bei Grünlicht nebeneinander auf den beiden Linksabbiegerspuren von der Neckarauer Straße in die Friedrichstraße einbogen.

Die 52-jährige Opel-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen im Nackenbereich zu und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Sowohl der VW als auch der Mercedes wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

