Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt

Kehl (ots)

Am Sonntag (07.09.25) in den frühen Morgenstunden kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Der 20-jährige, französische Staatsangehörige wies sich mit seiner französischen Identitätskarte aus. Beim Herausholen des Fahrzeugscheins stellten die Beamten einen Schlagstock im Handschuhfach fest. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, muss er nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Der Schlagstock wurde sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnehmen konnte er seine Fahrt fortsetzen.

