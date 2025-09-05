Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zeugenaufruf: Zugbegleiter geschlagen und beleidigt

Ringsheim (ots)

Am Dienstagvormittag (02.09.) gegen 09:50 Uhr soll es zu einer Körperverletzung und Beleidigung gegen einen Zugbegleiter einer Regionalbahn (RE17010) gekommen sein. Die bisher unbekannte Tatverdächtige versuchte zunächst den syrischen Staatsangehörigen bei der Fahrkartenkontrolle darüber zu täuschen, dass sie nicht im Besitz eines Fahrscheines war. Die unbekannte Täterin wurde aufgefordert den Zug zu verlassen, daraufhin habe sie den Zugbegleiter beleidigt und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Am Bahnhof Ringsheim verlies die Frau die Bahn.

Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschreiben: 160 cm groß, weiblich, kräftige Statur, ca. 18.20 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare. Sie trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Hose und eine Brille.

Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell