PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zeugenaufruf: Zugbegleiter geschlagen und beleidigt

Ringsheim (ots)

Am Dienstagvormittag (02.09.) gegen 09:50 Uhr soll es zu einer Körperverletzung und Beleidigung gegen einen Zugbegleiter einer Regionalbahn (RE17010) gekommen sein. Die bisher unbekannte Tatverdächtige versuchte zunächst den syrischen Staatsangehörigen bei der Fahrkartenkontrolle darüber zu täuschen, dass sie nicht im Besitz eines Fahrscheines war. Die unbekannte Täterin wurde aufgefordert den Zug zu verlassen, daraufhin habe sie den Zugbegleiter beleidigt und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Am Bahnhof Ringsheim verlies die Frau die Bahn.

Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschreiben: 160 cm groß, weiblich, kräftige Statur, ca. 18.20 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare. Sie trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Hose und eine Brille.

Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 15:24

    BPOLI-OG: Zeugenaufruf: Gasaustritt in Flixtrain

    Rastatt (ots) - Am Dienstagabend klagten mehrere Reisende eines Flixtrains über Reizungen der Augen und der Atemwege. Aufgrund dessen wurde die Fahrt im Bahnhof Rastatt unterbrochen, wobei die Reisenden durch eintreffende Rettungskräfte versorgt worden. Die ersten Symptome sollen bereits gegen 17:40 Uhr kurz nach Abfahrt des Zuges in Karlsruhe aufgetreten sein. Der betroffene Wagen Nr. 4 wurde gesperrt. Gegen 19:10 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren