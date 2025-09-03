PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zeugenaufruf: Gasaustritt in Flixtrain

Rastatt (ots)

Am Dienstagabend klagten mehrere Reisende eines Flixtrains über Reizungen der Augen und der Atemwege. Aufgrund dessen wurde die Fahrt im Bahnhof Rastatt unterbrochen, wobei die Reisenden durch eintreffende Rettungskräfte versorgt worden. Die ersten Symptome sollen bereits gegen 17:40 Uhr kurz nach Abfahrt des Zuges in Karlsruhe aufgetreten sein. Der betroffene Wagen Nr. 4 wurde gesperrt. Gegen 19:10 Uhr konnte der Einsatz abgeschlossen werden und der Zug die Fahrt fortsetzen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Sobald neue Informationen vorliegen, wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

