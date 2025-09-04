PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweismissbrauch: Abgleich von Fingerabdrücken führt zu internationalem Haftbefehl

Kehl (ots)

Am Mittwochabend (03.09.) wurde ein pakistanischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen.

Der 26-Jährige reiste mit dem Auto von Straßburg nach Kehl und wies sich mit einem französischen Führerschein aus. Die eingesetzten Beamten erkannten jedoch, dass die Person auf dem Dokument nicht dem 26-Jährigen entsprach. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass der Mann von den italienischen Behörden mit einem internationalen Haftbefehl wegen Einschleusung von Ausländern gesucht wurde. Zudem besteht der Verdacht des Missbrauchs von Ausweispapieren sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Am 4. September wurde der Mann dem Amtsgericht Offenburg vorgeführt, das den Auslieferungshaftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wartet nun auf seine Auslieferung nach Italien im Rahmen der internationalen Rechtshilfe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

