Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: gefälschtes Dokument und gestohlenes Mobiltelefon sichergestellt

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kontrollierte die Bundespolizei am Donnerstagmorgen (04.09.) Reisende eines Reisebusses am Grenzübergang Kehl-Europabrücke. Ein türkischer Staatsangehöriger wies sich gegenüber den Beamten mit einem türkischen Reisepass und einem polnischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich heraus, dass der polnische Aufenthaltstitel eine Totalfälschung war. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde zudem ein gestohlenes Mobiltelefon gefunden. In seiner Vernehmung gab der Mann an, den gefälschten Aufenthaltstitel für 1.000 Euro erworben zu haben. Gegen den 22-Jährigen wurde ein vierjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot erlassen. Zudem wird wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, der versuchten unerlaubten Einreise und der Hehlerei gegen ihn ermittelt. Das gefälschte Dokument und das gestohlene Mobiltelefon wurden sichergestellt. Die Einreise nach Deutschland wurde ihm verweigert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

