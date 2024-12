Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Überweisungsbetrug, angeblich Konto mit Kryptowährung zur Auszahlung bereit

Wettringen (ots)

Ein 72-Jähriger aus Wettringen ist Opfer eines sogenannten Überweisungsbetrugs geworden. Ein Unbekannter rief den Wettringer am Nikolaustag an und behauptete, der 72-Jährige habe bei einem Broker ein Konto, auf dem ein hoher fünfstelliger Betrag in Kryptowährung liegen würde. Der Wettringer könne an das Geld gelangen, wenn er eine Überweisung tätigen würde. Der Aufforderung kam der Geschädigte nach. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: - Wird am Telefon Geld versprochen, für das zunächst Überweisungen getätigt werden müssen, werden sie hellhörig. Dies ist unseriös und es handelt sich zu großer Wahrscheinlichkeit um einen Betrug. - Überweisen Sie niemals Geld, nur weil am Telefon jemand dies fordert. - Sie sind sich unsicher? Ziehen Sie enge Verwandte oder gute Freunde zu Rate. - Lassen sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie bei der kleinsten Unsicherheit einfach auf.

