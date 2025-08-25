Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mittwoch: Vorstellung des neuen Wachleiters
Menden (ots)
Menden bekommt einen neuen Wachleiter! Am Mittwochmorgen, 09:00 Uhr, wird daher die symbolische Schlüsselübergabe in der Kolpingstraße stattfinden. Vorgänger und Nachfolger werden hier zugegen sein, sowie weitere Vertreter aus der Kreispolizeibehörde. Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen und werden gebeten, sich im Vorfeld bei der hiesigen Pressestelle anzumelden. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell