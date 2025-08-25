PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Hemer / Menden (ots)

1. Messstelle
Ort				Landhausen, Landhauser Heide
Zeit				25.08.2025, 07:20 Uhr bis 08:25 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		193
Verwarngeldbereich 		9
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	4
Höchster Messwert		84 km/h 60 bei km/h
				außerhalb geschlossener Ortschaft
2. Messstelle
Ort				Lendringsen, Lendringser Hauptstraße
Zeit				25.08.2025, 08:50 Uhr bis 10:55 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		610
Verwarngeldbereich 		24
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert		48 km/h 30 bei km/h
				innerhalb geschlossener Ortschaft
3. Messstelle
Ort				Menden,Wilhelmstraße
Zeit				25.08.2025, 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		218
Verwarngeldbereich 		12
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1
Höchster Messwert		55 km/h 30 bei km/h
				innerhalb geschlossener Ortschaft
(lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

