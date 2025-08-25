Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Hemer / Menden (ots)
1. Messstelle Ort Landhausen, Landhauser Heide Zeit 25.08.2025, 07:20 Uhr bis 08:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 193 Verwarngeldbereich 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Höchster Messwert 84 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft
2. Messstelle Ort Lendringsen, Lendringser Hauptstraße Zeit 25.08.2025, 08:50 Uhr bis 10:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 610 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
3. Messstelle Ort Menden,Wilhelmstraße Zeit 25.08.2025, 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 218 Verwarngeldbereich 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 55 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft (lubo)
