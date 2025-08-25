Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb - Keine Versicherung - Unter BTM am Steuer

Altena (ots)

Ein 48-jähriger Altenaer hat am Samstagabend versucht, in einem Lebensmittelmarkt an der Rahmedestraße Kaffee zu stehlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete ihn, wie er seinen Rucksack mit Kaffee vollpackte, an der Kasse jedoch nur andere Ware bezahlte. Sie folgte ihm, sprach ihn nach dem Passieren der Kasse an und rief die Polizei. Er bekam vom Betreiber ein Hausverbot und von der Polizei eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Eine Polizeistreife entdeckte am Freitagnachmittag auf dem Fußgängerweg Am Stapel einen E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungskennzeichen. Der 16-Jährige Hagener erklärte, er sei davon ausgegangen, dass es sich um ein Spielgerät handeln würde, für das keine Plakette nötig sei. Er bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei am Linscheider Bach einen Pkw. Der 23-jährige Fahrer zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum; ein Vortest viel positiv aus. Der Fahrer wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt Blutproben abnahm. Da der Betroffene keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Polizeibeamten untersagten das Führen von Kraftfahrzeugen und schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts einer Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell