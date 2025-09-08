Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme auf dem Bahnhofsvorplatz
Kehl (ots)
Am Samstagmittag (06.09.25) kontrollierte Beamte der Bundespolizei auf dem Bahnhofsvorplatz in Kehl einen 43-Jährigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln ohne Besitzerlaubnis. Da der französische Staatsangehörige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise für 23 Tage ins Gefängnis.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell