BPOLI-OG: Europäischer Haftbefehl vollstreckt

Kehl (ots)

Am Freitag (05.09.) wurde ein polnischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen.

Der 30-Jährige reiste mit einem Fernreisebus Straßburg nach Deutschland und wies sich mit einer polnischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann von den polnischen Behörden mit einem europäischen Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten gesucht wurde. Am 5. September wurde der Mann dem Amtsgericht Offenburg vorgeführt, das den Auslieferungshaftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wartet nun auf seine Auslieferung nach Polen im Rahmen der internationalen Rechtshilfe.

