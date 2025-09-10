Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB6: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn - Zeugenaufruf, Korrekturmeldung

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 13:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem dunklen Auto am Autobahnkreuz Viernheim von der B38 auf die BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim/Heilbronn auf.

Unmittelbar nach dem Auffahren auf die Autobahn wechselte dieser rücksichtslos über den mittleren auf den linken Fahrstreifen. Zur Vermeidung eines Unfalls musste eine 21-jährige BMW-Fahrerin, welche sich bereits auf dem linken Fahrstreifen befand, eine Gefahrenbremsung durchführen. Aufgrund der regennassen Fahrbahn verlor sie hierdurch die Kontrolle über ihr Auto, prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und kollidierte schließlich mit dem VW eines 60-Jährigen, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Beschleunigungsstreifen von der B38 kommend befand. Der vermeintliche Unfallverantwortliche setzte seine Fahrt, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Verletzt wurde im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen niemand. Während der BMW nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, konnte der VW-Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Die Unfallschäden lassen sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro beziffern.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 47093-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell