POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 03.09.2025 um 12:00 Uhr bis zum 04.09.2025 um 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengebäude Im Ohl in Neheim. Dort versuchten der oder die Täter, einen Tresor zu öffnen. Der Tresor hielt stand, sodass es bei Sachschäden blieb. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

