POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person in Bigge

Olsberg (ots)

Am 04.09.2025 um 13:50 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau die Hauptstraße in Richtung Nuttlar. Sie beabsichtigte, nach rechts in die Straße Am Kirchplatz auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Wegen eines Autos, das von dort in die Hauptstraße einbiegen wollte, bremste die 38-Jährige ab. Daraufhin fuhr ihr ein hinter ihr fahrendes Auto auf. Der Fahrer des auffahrenden Autos entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 38-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrer des auffahrenden Autos konnte durch Zeugenaussagen ermittelt werden. Der Führerschein des 31-jährigen Mannes aus Bestwig wurde sichergestellt.

