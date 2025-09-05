Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei auf Supermarkt-Parkplatz in Hüsten

Arnsberg (ots)

32-jähriger Arnsberger wurde niedergeschlagen. Am 04.09.2025 um 19:35 Uhr erhielt die Polizeiwache in Arnsberg Kenntnis über eine Schlägerei auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Hüsten. In der Straße zum Schloßpark trafen die Beamten auf einen Mann, der blutende Verletzungen im Gesicht aufwies. Unbeteiligte Zeugen gaben an, dass der Verletzte mit einem anderen Mann in Streit geriet. Der 32-jährige Deutsche ging demzufolge nach einem Schlag mit einer Schaufel und einem Faustschlag zu Boden und fiel auf den Hinterkopf. Der Angreifer schlug weiter mit der Faust auf den am Boden liegenden Mann ein, bis Unbeteiligte die beiden Männer trennen konnten. Der Angreifer flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber wenig später ermittelt werden. Es handelt sich um einen 36-jährigen Arnsberger mit türkischer Staatsangehörigkeit. Die beiden Männer trafen nicht zufällig aufeinander. Sie kannten sich bereits. Hintergrund der Auseinandersetzung ist nach ersten Erkenntnissen ein Streit um Geld.

