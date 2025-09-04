Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer verletzt sich schwer

Brilon (ots)

Auf einem Waldweg zwischen der Pulvermühle in Brilon und der Straße Im Winkel stürzte am 03.09.2025 gegen 09:20 Uhr ein 59-jähriger Briloner mit seinem Pedelec. Der Weg verläuft erhöht neben dem Bach Bremeke. Der Weg war zugewuchert und schwer zugänglich. Die eingesetzten Kräfte konnten den Unfallort erst nach einem 10-minütigen Fußmarsch erreichen. Der Brilon verlor während der Fahrt die Kontrolle über sein Pedelec und verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell