Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern

Sundern/Arnsberg (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der L 685 zwischen Sundern und Arnsberg im Bereich "Ochsenkopf" zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Bochum und ein 55-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden befuhren die Landstraße, als sie in einer Kurve frontal miteinander kollidierten. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Einer der Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber, der andere mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 685 vollständig gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell