Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Baumaschinen aus einer Baustelle entwendet

Arnsberg (ots)

Einbruch in Baustelle am Rathausplatz.

Im Zeitraum vom 02.09.2025 um 18:00 Uhr bis zum 03.09.2025 um 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in die Baustelle am Arnsberger Rathaus. Eine größere Anzahl an Bauwerkzeugen und Baumaschinen wurde entwendet. Dazu überwanden der oder die Täter mehrere Sicherungen. Der Abtransport muss mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell