Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer kam auf Ölspur zu Fall

Sundern (ots)

Auf der L 685 zwischen Arnsberg und Sundern (Ochsenkopf) rutschte ein 62-jähriger Sunderaner mit seinem Motorrad über eine Ölspur und stürzte. Der Mann war am 03.09.2025 gegen 14:20 Uhr aus Richtung Arnsberg in Richtung Sundern unterwegs und verletzte sich leicht. Der Verursacher der Ölspur konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell