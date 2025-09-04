PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer kam auf Ölspur zu Fall

Sundern (ots)

Auf der L 685 zwischen Arnsberg und Sundern (Ochsenkopf) rutschte ein 62-jähriger Sunderaner mit seinem Motorrad über eine Ölspur und stürzte. Der Mann war am 03.09.2025 gegen 14:20 Uhr aus Richtung Arnsberg in Richtung Sundern unterwegs und verletzte sich leicht. Der Verursacher der Ölspur konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 08:54

    POL-HSK: Fahrradfahrer verletzt sich schwer

    Brilon (ots) - Auf einem Waldweg zwischen der Pulvermühle in Brilon und der Straße Im Winkel stürzte am 03.09.2025 gegen 09:20 Uhr ein 59-jähriger Briloner mit seinem Pedelec. Der Weg verläuft erhöht neben dem Bach Bremeke. Der Weg war zugewuchert und schwer zugänglich. Die eingesetzten Kräfte konnten den Unfallort erst nach einem 10-minütigen Fußmarsch erreichen. Der Brilon verlor während der Fahrt die ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 08:44

    POL-HSK: Baumaschinen aus einer Baustelle entwendet

    Arnsberg (ots) - Einbruch in Baustelle am Rathausplatz. Im Zeitraum vom 02.09.2025 um 18:00 Uhr bis zum 03.09.2025 um 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in die Baustelle am Arnsberger Rathaus. Eine größere Anzahl an Bauwerkzeugen und Baumaschinen wurde entwendet. Dazu überwanden der oder die Täter mehrere Sicherungen. Der Abtransport muss mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Zeugen, ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 09:28

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern

    Sundern/Arnsberg (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der L 685 zwischen Sundern und Arnsberg im Bereich "Ochsenkopf" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Bochum und ein 55-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden befuhren die Landstraße, als sie in einer Kurve frontal miteinander kollidierten. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Einer der Verletzten wurde mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren