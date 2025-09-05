Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firma in Heinrichsthal

Meschede (ots)

Am 04.09.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 01:45 Uhr Zugang auf das Gelände einer Systemtechnik-Firma in der Heinrichsthaler Straße. Dort brachen sie eine Tür auf und erbeuteten eine größere Menge Material, das mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert worden sein muss.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

