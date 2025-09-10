Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen zwischen Mercedes und BMW

Mannheim (ots)

Zwei junge Männer im Alter von 28 und 29 Jahren lieferten sich am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Lindenhof mit ihren Autos der Marken BMW und Mercedes ein verbotenes Autorennen.

Einer Polizeistreife in einem zivilen Dienstfahrzeug fiel kurz nach 1 Uhr der Mercedes des 29-Jährigen auf, der mit nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst die Neckarauer Straße in Richtung Lindenhof befuhr und folgten diesem. Am Neckarauer Übergang bog er in Richtung Ludwigshafen ab. In Höhe der Landteilstraße bemerkten die Beamten auch den dahinter befindlichen BMW. Beide Fahrzeuge beschleunigten nach dem Einfahren auf die Helmut-Kohl-Allee ihre Fahrzeuge stark, bremsten an einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage kurz ab und gaben anschließend wieder Gas. Die beiden jungen Männer fuhren mit einer Geschwindigkeit von über 120 km/h bei erlaubten 50 km/h hintereinander her. An der Ampel auf der Abbiegespur zur Rheinvorlandstraße mussten die Fahrzeuge wegen Rotlicht anhalten und konnten von der Polizeistreife kontrolliert werden.

Gegen die beiden "Rennfahrer" wird nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt. Ihnen droht der Entzug der Fahrerlaubnis. Ihre Fahrzeuge wurden sichergestellt.

